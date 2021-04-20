هيئة المحامين تحيل 66 شكوى لجهات الاختصاص

أحالت الهيئة السعودية للمحامين 66 شكوى، تقع في نطاق أحكام نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، لجهات الاختصاص، وهي شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها، فيما تم حفظ 68 شكوى.

وأوضحت الهيئة من خلال إحصائيات الربع الأول والثاني والثالث من عام 2020 أن عدد الشكاوى تحت الدراسة بلغت 92 شكوى، بينما بلغ عدد شكاوى التسوية 25 شكوى.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد القضايا التي تم تقدير أتعابها 159 قضية، كما بلغ عدد البلاغات الواردة للهيئة 28 بلاغا.

مشاركات خارجية

وأوضحت هيئة المحامين أنها خلال تلك الفترة قامت بعدد من المشاركات الخارجية منها اليوم العالمي للملكية الفكرية وملتقى المحامين الخليجي الرمضاني الافتراضي الأول، وأقامت حلقة نقاش عن بعد بعنوان «قصص وتجارب مع الوساطة في المنازعات التجارية في المملكة».

وقامت بمشاركات خارجيةوورشات عمل للفريق الوطني للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وملتقى بيبان الرياض ومنتدى المحامين السعودي ومسابقة الترافع.

مبادرات وبرامج

ومن ضمن مبادرات الهيئة برنامج ممكن للتدريب الإلكتروني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وخدمة تقديم المعلومات الائتمانية لقطاع المنشآت القانونية بالتعاون مع سماء السعودية للمعلومات الائتمانية وبرنامج المصالحة بوزارة العدل. وبلغ عدد الزيارات لمقر الهيئة 994 زيارة، والاتصالات الواردة 2808 اتصالات، وبلغ عدد زيارة الموقع الالكتروني 147828 ألف زيارة.

استقبال الشكاوى

وتستقبل الهيئة السعودية للمحامين الشكاوى التي تقع في نطاق أحكام نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها.

وتتولى استقبال المنازعات بين المحامين وبين المتدربين أو عملائهم لتسويتها، وعند تعذر التسوية يبلغ الشاكي بمتابعة شكواه أمام لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل أو أمام المحكمة المختصة.