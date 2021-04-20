بازان بممشى نخيل جدة

افتتحت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، بازان ممشى النخيل في حي النخيل بجدة، لتحقيق هدف الوقف في سقيا أهالي مدينة جدة والوافدين إليها.
يُذكر أن افتتاح بازان النخيل يأتي تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
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