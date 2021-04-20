مواجهة تحديات المشاريع التعليمية

أكد مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، حرص وزارة التعليم على دعم كافة المشاريع التعليمية بمنطقة مكة المكرمة. وقال خلال زيارته للإدارة أمس أن زيارته للإدارة تأتي لتقديم الدعم اللازم والمساندة في مواجهة التحديات، التي قد تواجه المشاريع التعليمية، وذلك ضمن جدول الزيارات التي تنظمها الوزارة لإدارات التعليم بالمناطق.
واطلع آل فهيد، على المشاريع التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، والمدارس المشمولة بمبادرة الطفولة المبكرة.
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