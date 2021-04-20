أمطار الربيع تهطل على عسير لليوم الرابع

توشح معظم المحافظات والمراكز في منطقة عسير بالبياض جراء الأمطار الربيعية الغزيرة التي هطلت عليها لليوم الرابع على التوالي، وسالت على أثرها الأودية والشعاب، وسط تحذيرات من الجهات ذات العلاقة. وشهدت فيها أغلب المحافظات في منطقة عسير أمطارا ما بين متوسطة إلى غزيرة.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.