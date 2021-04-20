أمطار الربيع تهطل على عسير لليوم الرابع

وأعلن المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.
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