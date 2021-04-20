إزالة عشوائيات حراج الخردة والحطب

أزالت أمانة المدينة المنورة، ممثلة في بلدية «أحد»، البسطات العشوائية وغير النظامية من حراج الخردوات، ومنعت بيع المفارش والكنبات القابلة للاشتعال. وعملت البلدية على نقل وإزالة البسطات بمساعدة من الفرق المعنية ذات العلاقة من الجهات الأمنية، وبإشراف من إمارة المنطقة، لتنظيم الأسواق وإزالة العشوائيات والبسطات غير النظامية، وتسهيل حركة المرور بالمنطقة.

كما أزالت البلدية سوق الفحم والحطب، ونقلته من موقعه أسفل جبل أحد مع إزالة قرابة 20 مستودعا، وتوفير سوق مؤقت لأصحاب المواقع في سوق الحطب قرب سوق الأعلاف والأنعام.

وأكدت أمانة المدينة المنورة لـ«دوت الخليج» العمل على تنظيم سوق الخردوات، ومنع البسطات العشوائية في حراج الخردة بعد رصد عدد من البسطات التي تبيع الملابس المستخدمة والمأكولات والأغذية، لافتة إلى أنها بدأت في عملية التنظيم، بينما تعمل البلدية حاليا على تخصيص مقر جديد، في حين استمر تنظيم المباسط، وإزالتها من داخل مزار حي «الشهداء»، وتخصيص موقع جديد لها، ليستفاد البائعون من المواقع المنظمة وأكثر تجهيزا ولا تعيق حركة الزوار والمعتمرين.