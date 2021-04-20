

الرياض 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (405940) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (389598) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11)حالةحيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6834) حالة "رحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (56583) فحصا مخبريا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

18:15ت م

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الرياض 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (970) حالة مؤكدة وتعافي (896) حالة , فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9508) حالات , منها (1087) حالة حرجة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (405940) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (389598) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11)حالةحيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6834) حالة "رحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (56583) فحصا مخبريا.ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //18:15ت م0175

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة تعلن تسجيل ( 970 ) حالة مؤكدة وتعافي( 896 )حالة .. وتدعو إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحد من إنتشار كوورنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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