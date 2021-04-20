السعودية اليوم / أمانة الطائف تعزز فرقها الميدانية لإزالة تحمعات الأمطار بمواقع متعددة من المحافظة



الطائف 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

عززت أمانة الطائف , فرقها الرقابية في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تشهدتها المحافظة حاليا ، من خلال نشرها لفرق الطوارئ والفرق الميدانية المكونة من آليات وفرق راجلة ومعدات للشفط وآليات متنوعة، حيث تم نشر أكثر من 50 فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول وعبارة التصريف والمواقع غير المخدومة بشبكة لتصريف مياه الأمطار.

وشرعت الآليات والفرق الميدانية وخلال الحالة المطرية على التأكد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومنهولات التصريف.

وشهدت المحافظة هطول كميات هطول أمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب مياه الأمطار .

// انتهى //

17:48ت م

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