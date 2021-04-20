السعودية اليوم / الأردن تسجل 3509 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 إبريل2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3509 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 644486 حالة شفاء بعد تسجيل 6005 حالات إضافية، كما سجلت 62 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 8308 حالات.

// انتهى //

17:38ت م

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عمّان 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 إبريل2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 689482 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 644486 حالة شفاء بعد تسجيل 6005 حالات إضافية، كما سجلت 62 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 8308 حالات.// انتهى //17:38ت م0169

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