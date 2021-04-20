

بغداد 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 7775 اصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 15026, فيما تم تسجيل 7507 حالات شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 864039 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 105885 مصابا, منهم 493 يرقدون في ردهات العناية المركزة.

// انتهى //

16:47ت م

0159



بغداد 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 7775 اصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع اجمالي عدد الاصابات الى 984950 اصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 15026, فيما تم تسجيل 7507 حالات شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 864039 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 105885 مصابا, منهم 493 يرقدون في ردهات العناية المركزة.// انتهى //16:47ت م0159

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 7775 اصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.