السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم برنامج منزلة الزكاة في الإسلام "عن بعد"



الرياض 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مناطق المملكة، خلال هذا الأسبوع، برنامج "منزلة الزكاة في الإسلام"، الذي يأتي ضمن مشروع "التقويم الدعوي"، حيث يشتمل على كلمات ومحاضرات وندوات تستهدف المواطنين والمقيمين كافة، وتقام عبر البث المباشر "عن بعد".

ويهدف هذا البرنامج إلى إظهار مكانة الزكاة في الإسلام، والتوعية بأهم أحكامها، وبيان آثارها على التكافل الاجتماعي، ويصاحبه عدد من الأنشطة منها نشر مقاطع فيديو قصيرة، أو موشن جرافيك وتصاميم الكترونية، وترجمة الكلمات والمحاضرات.

ويتناول البرنامج عدداً من الموضوعات منها الزكاة فضائل وأحكام، وأحكام زكاة الزروع والثمار، وأحكام زكاة البهائم، وأحكام زكاة الذهب، وتفسير قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين ...}.

// انتهى //

16:34ت م

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