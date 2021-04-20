السعودية اليوم / وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني يلتقي السفير الكوري



الرياض 07 رمضان1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر ، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين المشرف العام على إدارة التعاون الدولي بمقر الوزارة، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونج ووك.

وناقش الجانبان مستجدات البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة مسبقاً بين المملكة وكوريا الجنوبية في مجال الإسكان، كما بحثا سبل تعزيز فرص التعاون بين البلدين في مجال الإسكان بما يخدم القطاع ويرتقي به.

فيما أشاد السفير الكوري بالجهود المبذولة والتطور الذي شهده قطاع الإسكان في المملكة.

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16:30ت م

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