السعودية اليوم / فلسطين تسجل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

سجلت فلسطين 30 حالة وفاة و1529 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

// انتهى //

16:29ت م

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رام الله 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسسجلت فلسطين 30 حالة وفاة و1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2023 حالة تعاف، خلال الـ 24 ساعة الماضية في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.// انتهى //16:29ت م0146

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