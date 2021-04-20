السعودية اليوم / زراعة أكثر من 2.8 مليون من الزهور والأشجار في حاضرة الدمام



الدمام 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 إبريل 2021 م واس

زرعت أمانة المنطقة الشرقية، أكثر من 2.7 مليون من الزهور والشجيرات الشتوية خلال الثلاثة أشهر الماضية، ضمن مبادرة شرقية خضراء، كما زرعت أكثر من 137 ألف شجرة في حاضرة الدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أن أعمال الزراعة شملت الشوارع، والطرق الرئيسية، والساحات والواجهات البحرية، والكورنيش والمنتزهات، والميادين، والمثلثات الواقعة عند التقاطعات، مبينا أن ذلك يأتي ضمن خطة الأمانة لتعزيز وتنويع الغطاء النباتي وتعزيز الأثر الجمالي، والتشجير في المنطقة، مشيرا إلى أن عمليات التشجير تسهم في استدامة المدن من الناحية الجمالية والبيئية، مؤكدا سعي الأمانة في الإسهام في جودة الحياة وأنسنة المدن عبر زيادة الرقعة الخضراء وزيادة نصيب الفرد وتحسين المشهد الحضري.

//انتهى//

16:28ت م

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