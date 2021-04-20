شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مبادرة للمحافظة على نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، مبادرة للمحافظة على نظافة المحمية، بهدف تعزيز قيم المسؤولية والتعاون ولتصبح المحافظة على البيئة سمة دائمة بين أفراد المجتمع.

ففي (روضة التنهاة) التابعة للمحمية انطلقت حملة النظافة بمشاركة 48 متطوعاً ومتطوعة تم خلالها رفع 3 أطنان من المخلفات، كما شارك 22 متطوعاً ومتطوعة في حملة (روضة الخفس) رفع خلالها حوالي 1.5 طنٍ من المخلفات، إضافة إلى رفع 3 أطنان من المخلفات في ( روضة نورة ) بمشاركة 38 متطوعاً ومتطوعة.

وتعد محمية الملك عبد العزيز الملكية محمية طبيعية تقع في منطقة الرياض، وتضم روضتي التنهاة والخفس والمناطق المجاورة لهما.