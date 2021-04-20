شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على شخصين اعتديا على حارس أمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اعتداء شخصين على أحد أفراد الحراسات الأمنية المدنية بالضرب، أثناء تأديته لعمله في أحد المحال التجارية بمحافظة الخرج.

وأوضح أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الرابع من العمر.

وذكر أن سبب الاعتداء، هو منعهما من دخول المحل لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائة للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.