الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

التويجري بعد أمر الملك سلمان بتمديد خدمته: أسأل الله أن يعينني على تحقيق تطلعات القيادة

متابعات الخليج 365 - واس

رفع معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين ـ حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته نائباً لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير لمدة أربع سنوات.

ثقة غالية:

وأعرب معاليه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة، وأن يديم على الوطن الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

وعبَّر عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على الثقة الغالية التي يجدها من سموه، وعلى ما تلقاه الوزارة ومنسوبيها من دعم ومتابعة سموه لخدمة الوطن بأعلى المعايير والجاهزية.

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