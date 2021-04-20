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القبض على شخصين اعتديا على أحد أفراد الحراسات الأمنية في الخرج

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

القبض على شخصين اعتديا على أحد أفراد الحراسات الأمنية في الخرج

جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين اعتديا على أحد أفراد الحراسات الأمنية بالخرج.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اعتداء شخصين على أحد أفراد الحراسات الأمنية المدنية بالضرب، أثناء تأديته لعمله في أحد المحال التجارية بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، واتضح أن سبب الاعتداء منعهما من دخول المحل لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائة للحد من انتشار فيروس “كوفيد – 19″، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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