شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخصين اعتديا على حارس أمن بأحد المحلات التجارية بالخرج والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر من خلاله اعتداء شخصين على أحد أفراد الحراسات الأمنية المدنية بالضرب، أثناء تأديته عمله في أحد المحلات التجارية بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، واتضح أن سبب الاعتداء منعهما من دخول المحل لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائة للحد من انتشار فايروس كورونا «كوفيد-19»، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.