شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مراكز ثقافية سعودية تبرز عالمية العلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت الرؤية التصميمية لمخطط العلا «رحلة عبر الزمن» إثراء تجربة الزيارة والسياحة في أحد أهم مواقع التراث الطبيعي والثقافي في العالم، وعبر عدة ركائز منها المسؤولية والاستدامة في تنفيذه، والحفاظ على هوية المكان المستوحاة من إرثها التاريخي والحضاري.

ويتيح المخطط «رحلة عبر الزمن» للزوار تجارب عدة، تحتفي بإرث العلا الغني وتراثها وجاذبيتها السياحية لحضارات بقيت شواهدها حية، التي تمتد إلى أكثر من 200 ألف عام من الطبيعة والتاريخ البشري.

وسيتم وفق المخطط، إنشاء 5 مراكز ثقافية، تعد الهيكل الأساسي في المخطط ترتبط بينها بمرافق ثقافية نوعية؛ تجعل من العلا وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة. وسيسهم المخطط في إعادة إحياء وتأهيل واحة العلا الثقافية بطول 9 كيلومترات، التي تشكّل قلب العلا الطبيعي والثقافي، وسيتم ربط المراكز الـ5 عبر وادي الضيافة بطول 20 كم، ليوفّر تجارب ممتعة في الضيافة والاستكشاف، إضافة إلى مرافق ومسارات ثقافية وطبيعية فريدة.

وسيحظى سكان وزوار العلا بتجربة فريدة من خلال «قطار العلا السياحي» الصديق للبيئة، على امتداد 46 كيلومتراً بين المناظر الطبيعية والثقافية في العلا ومراكزها الـ5 التي تمتد من البلدة القديمة جنوبا، وصولاً إلى مدينة الحجر الأثرية شمالاً، التي تعد أول موقع سعودي تم إدراجه في لائحة اليونسكو للتراث العالمي.