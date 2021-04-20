شكرا لقرائتكم خبر عن تحيات وتمنيات خادم الحرمين وولي عهده إلى ملك البحرين وشعبه نقلها وزير الداخلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لملك وحكومة وشعب مملكة البحرين بدوام الرقي والازدهار واطراد التقدم، نقلها الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خلال زيارته لمملكة البحرين.

وفي المقابل، حمّل ملك البحرين حمد بن عيسى الأمير عبدالعزيز بن سعود، نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمين، وتمنياته لشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

اللقاء الذي جمع ملك البحرين ووزير الداخلية السعودي جرى خلاله بحث آخر مستجدات الأحداث في المنطقة.