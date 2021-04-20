شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد عمر بدومة الجندل قنطرة لبيت المقدس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تكمن أهمية الآثار التاريخية في تعزيز مكانة الواقع، وإثراء ذاكرة الإنسان بمنجزات أسلافه، وأصالة وعراقة الحضارة التي ينتمي إليها. والوقوف أمام ما تبقى من مسجد عمر بن الخطاب في دومة الجندل، مدعاة لفخر المسلم بشواهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتداده بموطنه الذي حاز أبلغ المفاخر الإسلامية والعربية والإنسانية.

ارتبط اسم الفاروق رضي الله عنه، بمسجده المشيّد عام 16 للهجرة، أثناء سيره لاستلام مفاتيح بيت المقدس، ويلاصق المسجد قلعة مارد التي يعود تاريخها إلى قرون سبقت العصر الإسلامي، وإثر غزو مَلِكة تدمر «زنوبيا» دومةَ الجندل وتيماء، قالت عند عجزها عن اقتحام القلعة «تمرّد مارد وعزّ الأبلق»، وأكد ياقوت الحموي، أن حصن دومة الجندل يسمى مارداً، وعزا تسمية دومة الجندل إلى تشييد حصنها بحجر الجندل، وكشفت الحفريات عن بعض الخزفيات النبطية والرومانية التي ترجع إلى القرنين الأول والثاني بعد الميلاد.

ويعد مسجد عمر من أهم المساجد التاريخية، وتنبع أهميته من استمرار تخطيطه الحالي على التخطيط القديم الأصلي، حسبما يقول الخبراء، ما يبوأه مرتبة كبرى باعتباره من أقدم المساجد في العالم، ونموذجاً لما كان عليه تخطيط المساجد في صدر الإسلام، وطلب عمر تصميمه وفق مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، في المدينة المنورة، وبهيكله المستطيل حافظ على نمطية المساجد التاريخية، وتقع مئذنة المسجد في الركن الجنوبي الغربي من البناء، وهي مربعة الشكل، طول ضلعها عند القاعدة 3 أمتار، وتضيق إلى الداخل كلما ارتفعت إلى الأعلى حتى تنتهي بقمة شبه هرمية. ويبلغ ارتفاعها 12.7 متر، والجزء الأسفل منها مربع الشكل، ومن داخلها تنقسم المئذنة إلى أربعة طوابق مبنية على سقف الممر الذي يؤدي إلى الطريق الخارجي، وكان الدخول إلى المئذنة يتم من خلال الصعود إلى سقف المسجد ثم إلى الطابق الأول منها، وكانت الطوابق العليا للمئذنة تتصل ببعضها بواسطة سلم حجري، والجزء الخلفي من المسجد خلوة، للصلاة في الشتاء للاحتماء من البرد الشديد.

ويؤكد المؤرخون أن مئذنة مسجد عمر بن الخطاب تعد أول مئذنة في الإسلام، ويصل ارتفاعها إلى 13 متراً، وأعيد ترميم المسجد، إلا أن المئذنة محافظة على هرميتها منذ أن بنيت في صدر الإسلام. ويقع المسجد في محيط حي الدرع التاريخي، ويتميز الحي بمبانيه الحجرية، بين البساتين ومسارب الماء، التي كانت تؤمّن الحياة لساكني الحي من العيون القريبة.