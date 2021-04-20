شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: 70 % من الإصابات تحدث بسبب المناسبات العائلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف المتحدث باسم صحة القصيم عبدالحكيم بن محمد التويجري لـ«الخليج 365» أن أسباب ارتفاع منحنى أعداد الحالات الإيجابية المسجلة في منطقة القصيم بشكل عام تعود إلى عدم الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية خصوصاً داخل المنازل، إذ إن من 60-70% من الإصابات تحدث نتيجة التجمعات والمناسبات العائلية بأعداد أكثر من المسموح بها، ويعتبر ذلك إهمالاً خصوصاً مع ما يحدث في التجمعات من عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة، ونسبة 30% إلى 40% الأخرى عبارة عن مجموعة حالات اكتسبت في الأماكن العامة المزدحمة والمغلقة.

وأكد التويجري أن الفرق التوعوية ترصد السلوكيات على الأفراد والمؤسسات والأماكن المزدحمة التي لا تطبق الاحترازات الوقائية ويتم رفعها إلى جهات الاختصاص، مشيراً إلى أنه تم إجراء أكثر من 7 آلاف جولة وزيارة رصد خلال الربع الأول من عام 2021.