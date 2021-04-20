السعودية | ولي العهد يُعزي رئيس تركمانستان في وفاة والده

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان في وفاة والده ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: // تلقيت نبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب //.