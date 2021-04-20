شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الأحساء تنفذ 804 جولات رقابية وتغلق منشأتين مخالفتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الأحساء خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 804 جولات رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمحافظة، أسفرت عن إغلاق منشأتين مخالفتين، وتحرير 6 مخالفات؛ لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومخالفتين لتجمعات الأفراد بما يفوق العدد المسموح به.

وفيما يتعلق بجهود الإصحاح البيئي والنظافة العامة، فقد جرى رفع 5123 طنًا من النفايات المنزلية، وإزالة 3283 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمُخلّفات الإنشائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم 1024 موقعًا و16895 من الآليات والمعدات والحاويات باستخدام 9540 لترًا من المُعقمات والمطهرات.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على جميع المنشآت التجارية والغذائية.