شكرا لقرائتكم خبر عن حالات «الجلطات» محدودة.. استشارية تؤكد: لقاح «أسترازينيكا» آمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تسجيل 15 حالة لحدوث جلطات جراء استخدام لقاح «أسترازينيكا» في المملكة.

وقالت الهيئة: إن نسبة حدوث الجلطات بلغت حالة لكل 200 ألف شخص، وأن المعدل العالمي تسجيل حالة لكل 125 ألفا إلى مليون شخص.

عدد محدود

وأكدت استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى الملك فهد الجامعي في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. عائشة العصيل لـ«اليوم» رصد عدد محدود من الحالات التي تعرضت للجلطات، بعد تلقي لقاح «أسترازينيكا»، والتي تُعتبر أعدادًا قليلة جدًا، مقارنة بعدد متلقي اللقاح.

خطة علاجية

وأشارت إلى وضع خطة علاجية لهم، وتعميمها، وفي تطبيق «صحتي»، وضعت وزارة الصحة أيقونة رصد الأعراض الجانبية، والتي يتم تحديثها بشكل دوري، وهناك تقارير يومية بذلك، مؤكدةً دراسة الوضع بشكل عاجل ودقيق من قبل وزارة الصحة، لاستيضاح ما إذا كانت هذه الجلطات مرتبطة فعلًا باللقاح نفسه، أم أنها نتيجة وجود أسباب طبية أخرى، وما أن تظهر النتائج ستصرح وزارة الصحة السعودية في أسرع وقت، كما هو معهود منها.

إعطاء المناعة

وشددت على أن جميع أنواع الأدوية واللقاحات لها أعراض جانبية، ولقاح «أسترازينيكا» أحد هذه اللقاحات، موضحةً أنه ينظر إلى جانبين في اللقاح، وهما: العلاجي، والوقائي، وهو إعطاء مناعة من فيروس «كورونا» المستجد، وتقليل حالات الوفيات.

متابعة دورية

وبينت د. عائشة العصيل أن وزارة الصحة السعودية تتابع سير اللقاحين «فايزر» و«أسترازينيكا» بشكل دوري و مستمر، وأن هناك فريقًا متابعًا؛ لرصد جميع الأعراض الجانبية للقاح، سواء في المملكة، أو عالميًا.

قيد الدراسة

وقالت: هناك متابعة لكل المستجدات حول اللقاح على المستويين المحلي والعالمي، ولا تزال الدراسات حول علاقته بالجلطات مستمرة في أوروبا، ولكن الحالات المسجلة قليلة جدًا، ومرتبطة بكبار السن، الذين هم بالأصل معرضون للإصابة بالجلطات، فمدى ارتباطه مع اللقاح لا يزال تحت قيد الدراسة لإثبات ذلك من نفيه.

جرعة واحدة

وعن الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح «فايزر»، خاصةً للحالات الخطرة، قالت د. العصيل: «حسب الدراسات، فإن جرعة واحدة من فايزر غير كافية، ولكن فعالية الجرعة الأولى مع الالتزام بالاحترازات الوقائية كبيرة جدًا، وتدوم لعدة أشهر، والهدف حاليًا هو إعطاء الجرعة الأولى لأكبر عدد ممكن، وتغطية أكبر شريحة من المجتمع، وتحرص وزارة الصحة على توفير الجرعة الثانية في الوقت المحدد».

نتائج مبشرة

وفيما يخص تنوع الجرعتين من لقاحين مختلفين، أكدت أن الأمر تحت الدراسات في دول أوروبا، والصين، واحتمالية تحققه واردة بشكل كبير جدا، لأن النتائج المبدئية للدراسات مبشرة ومطمئنة.