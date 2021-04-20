شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي يلامس 96 %.. و1087 حالة حرجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس « كورونا » المستجد المسبب لمرض «كوفيد- 19»، فيما تم رصد تعافي 896 حالة إضافية، ووفاة 11 حالة.

وأوضحت «الصحة» أن إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 405.940 حالة، من بينها 9508 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1087 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي 389.598 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6834 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في المملكة 95.9%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 2.3%، ونسبة الوفيات 1.68%..

وتصدرت منطقة الرياض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مسجلة 438 حالة من إجمالي 970 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 227 حالة، والشرقية 131، والمدينة المنورة 37، وعسير 28، وحائل 25، وجازان 22، وتبوك 19، والقصيم والحدود الشمالية 14 لكل منهما، ونجران 8، والجوف 4، والباحة 3 حالات.

وجاءت الرياض في مقدمة المدن في عدد حالات التعافي مسجلة 269 حالة، بينما تم تسجيل 91 حالة في جدة، و52 في مكة المكرمة، و29 في المبرز، و25 في الطائف، و25 في الهفوف، و21 في حائل، و15 في الظهران، و14 في كل من بريدة، والدمام والدوادمي، و13 في ينبع، و12 في حوطة بني تميم. وتم تسجيل 11 حالة تعافٍ في كل من: الدلم ووادي الدواسر، و9 حالات في كل من: عرعر والخبر والقطيف، و8 في كل من: أبها ونجران وبقعاء، و7 في كل من: عفيف وعنيزة وبقيق وضرما وظهران الجنوب. و6 في كل من: تبوك والمجمعة والليث، و5 في كل من: سميراء وخميس مشيط وأبو عريش وصبيا والنعيرية، و4 في كل من: الأسياح وجازان والمندق والسليمي ورياض الخبراء وبلجرشي وبدر وضبا والدرعية.

وتم تسجيل 3 حالات في كل من: سكاكا ووادي بن هشبل وسراة عبيدة والرس ومليجة والجبيل والخرمة والحائط والشملي والغزالة وعيون الجواء والقوز وشرورة وحقل وطبرجل وشقراء والمذنب.

وتم تسجيل حالتي تعافٍ في كل من: موقق ورفائع الجمش وبارق والشنان وحوطة سدير وأحد رفيدة والمدينة المنورة والزلفي والأرطاوية وبيش والوجه والبكيرية والخفجي وفيف والخرج ورجال المع وأبوراكة.

وتم تسجيل حالة تعافٍ واحدة فقط في كل من: بطحاء والطوال والقوارة وتنومة والحرجة وعريعرة والنبهانية والعيدابي وبيشة وطريف والقحمة ومحايل والقيصومة والبدائع والغاط والعيون ومهد الذهب والمجاردة وصامطة وتثليث والنماص وتيماء وليلى وتمير والمظيلف وضمد وميسان وقرية العليا وراس تنورة وبللسمر والجفر.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة، توضيحا مهما عن مواعيد لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه في حال عدم الحضور في الموعد المحدد، فإنه يترتب على ذلك حجز موعد جديد مرة أخرى.

وذكرت الوزارة أنه «حرصًا على توفير خدمة متميزة في الحصول على لقاح كورونا وبدون انتظار، نرجو الالتزام بالحضور حسب الموعد المحدد».

وأشارت وزارة الصحة إلى أن «عدم الحضور في الموعد المحدد، يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى من قِبل المستفيد».

وأضافت أنها تعتذر عن عدم استقبال من يحضر في غير وقت موعده المحدد، موضحة أن خدمة أولوية تشمل فئة كبار السن من المواطنين والمقيمين من 75 سنة فما فوق.