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«الشؤون الإسلامية» تواصل توزيع السلال الغذائية في داكار

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الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر مكتب الملحق الديني في داكار توزيع السلال الغذائية الرمضانية بالعاصمة داكار وضواحيها، لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب موقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، التي وضعتها الحكومة السنغالية لمواجهة فيروس .

وجرى توزيع 400 سلة غذائية للأسر المحتاجة، إضافة إلى أكثر من 500 كيس لتفطير المسافرين وفي الأسواق، ضمن الأعمال التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين 1442هـ.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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