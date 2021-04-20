شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تواصل توزيع السلال الغذائية في داكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر مكتب الملحق الديني في داكار توزيع السلال الغذائية الرمضانية بالعاصمة داكار وضواحيها، لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب موقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، التي وضعتها الحكومة السنغالية لمواجهة فيروس كورونا

وجرى توزيع 400 سلة غذائية للأسر المحتاجة، إضافة إلى أكثر من 500 كيس لتفطير المسافرين وفي الأسواق، ضمن الأعمال التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين 1442هـ.