شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوقع اتفاقيتين بـ 7.2 مليون دولار لليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقيتين مشتركتين مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لصالح المحتاجين في اليمن. وقع الاتفاقيتين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز د. عبدالله المعلم أنه سيجري بموجب الاتفاقية الأولى تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن، بقيمة 5 ملايين و500 ألف دولار أمريكي، يستفيد منها مليونان و429 ألف فرد في محافظات المهرة، وأبين، والضالع، وشبوة، وعدن، وتعز، وحضرموت.

وبين أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الخدمات الرئيسية في قطاعات الصحة والتغذية على حد سواء ضمن حزمة الخدمات الصحية الضرورية في حالة الطوارئ، والتي تشمل تقديم المسح والتقييم التغذوي للأطفال دون سن الخامسة، والحوامل والمرضعات، والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني، والتشخيص الطبي وتوفير العلاج لجميع الشرائح العمرية والجنسية في المجتمعات المستهدفة ضمن المشروع، وتوطين الخدمة، وتدريب كوادر وطنية جديدة.

وأشار إلى أنه سيجري بموجب الاتفاقية الثانية تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة مأرب «المرحلة السادسة»، يستفيد منه 3.549 فردا، بقيمة مليون و722 ألف دولار، بهدف تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم، وتحديد الخطة العلاجية لكل مريض على حدة وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها، وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية، ورفع قدرات الكادر الطبي مهنيا وعلميا وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.