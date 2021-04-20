شكرا لقرائتكم خبر عن 3924 كرتون تمور في لحج والضالع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 2,624 كرتونا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديريات تبن، وزايدة، وقهل، والعرائس، والشقعة، ولكمان التابعة لمحافظة لحج، استفاد منها 2624 فردا. ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 5000 طن من التمور مقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

كما وزع المركز، أمس، 1,300 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الحصين بالضالع، استفاد منها 1,300 فرد. ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 5000 طن من التمور مقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.