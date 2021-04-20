شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتفطير الصائمين في باكستان لعام 1442هـ.

وجرى التدشين، أمس، بمقر الملحقية الدينية في إسلام آباد تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي وحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، والملحق الديني المكلف بالسفارة في باكستان متعب الجديعي.

وأوضح السفير المالكي خلال التدشين أن برنامج تفطير الصائمين هو جزء من المشاريع التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها جمهورية باكستان الإسلامية، ويتمثل المشروع في توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية متكاملة، سيتم توزيعها على المحتاجين في 27 مدينة وقرية بجميع أنحاء باكستان، وسيستفيد منها قرابة 30 ألف شخص.

من جانبه رفع الوزير نور الحق قادري الشكر نيابة عن رئيس الوزراء عمران خان وحكومة وشعب باكستان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للمحتاجين في باكستان.

وأثنى على جهود الملحقية الدينية في باكستان وتفانيها في تنفيذ هذا البرنامج السنوي كل عام باختيار المستفيدين منه بطريقة مهنية، لكي يستفيد منه أكبر عدد من المستحقين.