شكرا لقرائتكم خبر عن 171 طن غذاء بالمهرة وألبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع توزيع 106 أطنان و893 كيلو جراما من السلال الغذائية الرمضانية في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 990 أسرة بواقع 5940 فردًا.

وسيتم خلال المشروع توزيع 21 طنًا و400 كيلو جرام من السلال الغذائية لمناطق المسيلة الساحلية، و21 طنًا و400 كيلو جرام من السلال الغذائية لمنطقة سيحوت، و16 طنًا و50 كيلو جراما من السلال الغذائية لمنطقة شحن، و48 طنًا و43 كيلو جراما من السلال الغذائية في مديرية الغيضة.

كما واصل المركز، السبت الماضي، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية ألبانيا.

وجرى توزيع 7 أطنان و700 كيلو جرام من السلال الغذائية في محافظة كوبليك استفاد منها 500 شخص، وتوزيع 7 أطنان و700 كيلو جرام من السلال الغذائية في محافظة بولتشيزا استفاد منها 500 شخص، وتوزيع 8 أطنان و700 كيلو جرام من السلال الغذائية في محافظة بتشين استفاد منها 650 شخصا، إضافة إلى توزيع 10 أطنان من السلال الغذائية في محافظة كرويا استفاد منها 750 شخصا.

وتم توزيع 13 طنًا و400 كيلو جرام من السلال الغذائية في مقاطعة بيرات استفاد منها 1.000 شخص، وتوزيع 6 أطنان من السلال الغذائية في محافظة دلفينا استفاد منها 450 فردا، إضافة إلى توزيع 10 أطنان و720 كيلو جراما من السلال الغذائية في محافظة جيروكاستر استفاد منها 800 شخص.