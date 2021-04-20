شكرا لقرائتكم خبر عن 972 ألف دولار لصحة اللاجئين في عرسال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية مشتركة مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية، يستفيد منها 65 ألف فرد، بقيمة 972 ألف دولار أمريكي.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز د. عبدالله المعلم أنه سيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي، وتقديم الأدوية المجانية للاجئين السوريين في منطقة عرسال وريفها والمواطنين اللبنانيين بالمجان وفق معايير صحيحة وتجويدها، وتطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات ودعم برامج وطنية موجودة مثل السل والـ sti / hiv المتعلقة بالأمراض المعدية وسرعة رصدها وإحالتها لجهة الاختصاص.

كما سيتم من خلال الاتفاقية المشاركة بحملات اللقاح الروتيني المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية، والتوعية والتثقيف الصحي والتغذوي، وتعزيز النظافة الشخصية والعامة والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والسارية، وتعزيز أساليب التغذية الصحية وقياس وزن وطول الأطفال وضرورة التعامل مع حالات القزامة والحالات التي تحتاج إلى دعم تغذوي، والدعم النفسي للاجئين والمجتمع المضيف عامة، والأطفال أصحاب الإعاقات الحركية والحسية خاصة، ومساعدتهم في الوصول إلى المراكز المتخصصة للحصول على الاحتياجات الطبية اللازمة.