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محافظ حفر الباطن ⁧‫يطلق مبادرة‬⁩ لكفالة 825 يتيمًا ويتيمة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

محافظ حفر الباطن ⁧‫يطلق مبادرة‬⁩ لكفالة 825 يتيمًا ويتيمة

بهدف تشجيعهم ومشاركتهم في كافة مناسباتهم

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أقام محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، مساء أمس الاثنين، مأدبة إفطار لعدد من أبنائه الأيتام في جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف” وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، وفي أجواء جميلة تملؤها بسمة وبهجة الأبناء.

خدمة الأيتام: 

وتعتبر هذه المناسبة التي أقامها محافظ حفر الباطن امتدادًا لجهوده الحثيثة في خدمة أيتام المحافظة وتشجيعهم والوقوف معهم ومشاركتهم في كافة مناسباتهم.

كما أطلق الأمير منصور بن محمد مبادرة “لا تنسوهم” للمساهمة في كفالة 825 يتيمًا ويتيمة من أيتام الجمعية الذين لم يكفلوا، داعيًا أهل البر والإحسان والموسرين للمساهمة والمبادرة في كفالتهم في هذا الشهر الفضيل.

محافظ حفرالباطن ⁧‫يطلق مبادرة‬⁩ لكفالة 825 يتيمًا ويتيمة

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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