محافظ حفر الباطن ⁧‫يطلق مبادرة‬⁩ لكفالة 825 يتيمًا ويتيمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أقام محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، مساء أمس الاثنين، مأدبة إفطار لعدد من أبنائه الأيتام في جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف” وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، وفي أجواء جميلة تملؤها بسمة وبهجة الأبناء.

خدمة الأيتام:

وتعتبر هذه المناسبة التي أقامها محافظ حفر الباطن امتدادًا لجهوده الحثيثة في خدمة أيتام المحافظة وتشجيعهم والوقوف معهم ومشاركتهم في كافة مناسباتهم.

كما أطلق الأمير منصور بن محمد مبادرة “لا تنسوهم” للمساهمة في كفالة 825 يتيمًا ويتيمة من أيتام الجمعية الذين لم يكفلوا، داعيًا أهل البر والإحسان والموسرين للمساهمة والمبادرة في كفالتهم في هذا الشهر الفضيل.

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