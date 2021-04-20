الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

صادرات النفط السعودية تتراجع لـ5.625 مليون برميل يوميًّا في فبراير

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة جودي (JODI) أن إجمالي صادرات النفط السعودية في فبراير شاملة النفط الخام والمنتجات النفطية بلغت 6.86 مليون برميل يوميًّا.

انخفاض:

وقالت المؤسسة: إن صادرات الخام السعودية انخفضت 0.957 مليون برميل يوميًّا على أساس شهري إلى 5.625 مليون برميل يوميًّا في فبراير.

وأشارت إلى أن مخزونات النفط الخام السعودية تراجعت 2.632 مليون برميل إلى 134.575 مليون برميل في فبراير، بحسب “العربية”.

تراجع الإنتاج:

وتراجع إنتاج السعودية من الخام 0.956 مليون برميل يوميًّا على أساس شهري إلى 8.147 مليون برميل يوميًّا، وفقًا للمؤسسة.

وأشارت البيانات إلى أن استهلاك الخام في مصافي التكرير السعودية المحلية تراجع 0.062 مليون برميل يوميًّا إلى 2.281 مليون برميل يوميًّا في فبراير.

وارتفع الطلب السعودي على المنتجات النفطية 0.070 مليون برميل يوميًّا إلى 1.885 مليون برميل يوميًّا في فبراير، كما ارتفعت صادرات المنتجات النفطية السعودية 0.060 مليون برميل يوميًّا إلى 1.23 مليون برميل يوميًّا في فبراير.

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