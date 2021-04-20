خالد بن سلمان يبحث التعاون مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أنه التقى يوم أمس الاثنين، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد ليستر.

تعاون مشترك:

وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه بحث مع ليستر التعاون القائم بين البلدين الصديقين، خصوصًا في الجوانب الدفاعية، وأكدا على شراكتنا لصون الاستقرار والأمن في المنطقة.



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