اخبار السعوديه

خالد بن سلمان يبحث التعاون مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يبحث التعاون مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

خالد بن سلمان يبحث التعاون مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني

أكدا على شراكتهما لصون الاستقرار والأمن في المنطقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أنه التقى يوم أمس الاثنين، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد ليستر.

تعاون مشترك: 

وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه بحث مع ليستر التعاون القائم بين البلدين الصديقين، خصوصًا في الجوانب الدفاعية، وأكدا على شراكتنا لصون الاستقرار والأمن في المنطقة.

 
شارك الخبر

شارك الخبر




محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا