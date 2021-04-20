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شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يبحث التعاون مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20
خالد بن سلمان يبحث التعاون مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني
أكدا على شراكتهما لصون الاستقرار والأمن في المنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أنه التقى يوم أمس الاثنين، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد ليستر.
تعاون مشترك:
وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه بحث مع ليستر التعاون القائم بين البلدين الصديقين، خصوصًا في الجوانب الدفاعية، وأكدا على شراكتنا لصون الاستقرار والأمن في المنطقة.
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