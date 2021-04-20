رئاسة الحرمين لقاصدي الحرم المكي: ضعوا الأحذية في الأماكن المخصصة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وجهت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين رسالة هامة إلى قاصدي الحرم المكي الشريف.

وقالت رئاسة الحرمين عبر حسابها بموقع تويتر: إنها وفرت عند الأبواب رفوفًا مخصصة للأحذية لتسهيل حفظها في مكانها المخصص.

وأضافت: “نأمل منكم وضع الأحذية في الأماكن المخصصة لها، علمًا بأن عمال النظافة سيقومون بإزالة كل ما يعيق طريق المصلين”.

خدمة قاصدات المسجد الحرام:

في سياق متصل، جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حوالي 1500 امرأة لخدمة قاصدات وزائرات المسجد الحرام، منهن 600 امرأة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة، و50 للعربات الكهربائية، و850 في وكالة الرئاسة للشؤون التطويرية النسائية موزعات ما بين وكالة الشؤون التطويرية النسائية، والوكالة المساعدة للشؤون الإدارية الخدمية، والوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية.

ويعمل 50% منهن في الإدارة العامة للشؤون الخدمية التابع لها إدارة الأبواب، والساحات وخدمات التنقل، والتطهير والسجاد، ووحدة سقيا زمزم، والبقية موزعات على الإدارات التالية الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، والإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية، وإدارة الآداب والشؤون التربوية، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والتخطيط والتميز المؤسسي والتقنية، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

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