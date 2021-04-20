المهندس القفاري: قبل شراء بيت جاهز تأكد من سلامة عنصرين مهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

وجه المهندس مساعد القفاري نصائح لمن يريدون شراء بيت جاهز في حال تعذر على الشخص بناء بيت تحت إشرافه لعدم توفر الوقت أو الخبرة في مجال البناء.

سوء الدفان:

وقال في لقاء مع الإعلامي عبدالله المديفر عبر برنامج الليوان- يعرض على روتانا خليجية-، بأن أغلب مشاكل البيوت الجاهزة تتمثل في سوء الدفان، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الانهيارات في بلاط أو حوش المنازل الجاهزة، والتي يتم عرضها عبر مواقع التواصل يكون سببها الدفان.

التأكد من السباكة:

وتابع بالقول: إذا أردت شراء منزل جاهز يجب أن تتأكد من سلامة الدفان والسباكة، هذان العنصران يشكلان أساس أي منزل، فإذا كان الدفان جيدًا وهناك تسريب في المنزل فهذا سيؤدي لانهيارات.

سوق البيوت الجاهزة:

وأضاف المهندس القفاري بأن الوضع في سوق البيوت الجاهزة مأساوي إذا كانت الشركة المنفذة لا تتبع الشروط الصحيحة في البناء، ومن الممكن أن يكون البلاط والديكورات مبهرة ولكن الأساس غير سليم.

الخيار الأفضل:

وحول سؤال عن أيهما أفضل تبني بيتك بنفسك أو تشتري جاهزًا، قال القفاري: إن ذلك يرجع لخبرة الشخص ووقته وقدرته فإذا توفرت لديه هذه العناصر من الأفضل أن يبني بيته، وإذا لم تتوفر فعليه الاتجاه للمنازل الجاهزة مع الأخذ بنصائح أشخاص جربوا شركة معينة لها تاريخ جيد في التصميم والتنفيذ.

صور لمراحل البناء:

وأكد بأن على المشتري طلب صور لكل مراحل البناء للتأكد من أساسات المنزل، منوهًا إلى أن الشركات العقارية الجيدة يجب أن توثق مراحل البناء لتعرضها على الزبون.

نسبة الربح في المنازل الجاهزة:

وفيما يتعلق بنسبة الربح في المنازل الجاهزة قال المهندس مساعد القفاري بأنها تتراوح بين 25- 35%

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