الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

الصحة العالمية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بين كل الفئات العمرية

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، بين كل الفئات العمرية.

معدلات متزايدة:

وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: “نشهد معدلات متزايدة للعدوى في جميع الفئات العمرية”.

وأضافت فان كيرخوف، عالمة الأوبئة الكبيرة بالمنظمة، أن الأسبوع الماضي شهد تسجيل 5.2 مليون حالة إصابة بـ كورونا وهي أعلى زيادة أسبوعية منذ بدء الجائحة.

ومضت المسؤولة الصحية بالقول: “نشهد تحولًا عمريًّا طفيفًا في بعض الدول سببه الاختلاط الاجتماعي”.

ارتفاع للأسبوع الثامن:

وفي غضون ذلك، شدد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، على أن “عدد الإصابات بكوفيد-19 يرتفع للأسبوع الثامن على التوالي”.

وأعرب تيدروس مع ذلك عن قلقه من السرعة البالغة لانتشار فيروس كورونا بين الناس الذي تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا و59 عامًا، ما يمكن أن يكون مرتبطًا بالسلالات الأكثر انتقالًا.

وأضاف أن المرض أودى بحياة مليون شخص خلال 9 أشهر، ووصل هذا العدد إلى مليونين خلال 4 أشهر لاحقة، بينما تم الوصول إلى مستوى 3 ملايين متوفٍ في 3 أشهر فقط.

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