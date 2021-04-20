شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحرس الوطني يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لـ4 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمين بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته نائباً لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير لمدة 4 سنوات.

وأعرب نائب وزير الحرس الوطني عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة، وأن يديم على الوطن الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

وعبَّر عن شكره وامتنانه لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز على الثقة الغالية التي يجدها من سموه، وعلى ما تلقاه الوزارة ومنسوبيها من دعم ومتابعة من سموه لخدمة الوطن بأعلى المعايير والجاهزية.