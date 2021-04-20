شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بمكتبه أمس (الإثنين)، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري، ونائب الرئيس التنفيذي بتجمع حائل الصحي للرعاية الأولية والصحة السكانية مشرف لقاحات كورونا بمنطقة حائل مركز اللقاحات الدكتور صالح الراجحي.

ونوه أمير منطقة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين، مشيداً بجهود وزارة الصحة بمتابعة وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية والتجمع الصحي بالمنطقة، مؤكداً أهمية الوعي الذاتي بأهمية التقيد بالاحترازات الوقائية وكذلك أهمية الإقبال على أخذ اللقاحات، مبيناً أن الأعداد جيدة لمن تم منحهم لقاح فايروس كورونا وأن المرحلة الحالية مرحلة التوسع ومضاعفة الأعداد التي تحققت. وأهاب بالجميع المسارعة بأخذ اللقاح بعد أن تمت إضافة مواقع جديدة وتكثيف الجهود والجرعات في المراكز القائمة. ووجه رسالة لأبناء الوطن والمنطقة مواطنين ومقيمين لأخذ اللقاح الذي وفرته قيادة هذه البلاد وكانت متفردة على مستوى العالم برعايتها الكاملة والشاملة لمواطنيها والمقيمين لديها.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقارير الوضع الصحي بالمنطقة والجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا والتوسع بمراكز اللقاحات ورفع أعداد المطعمين بشكل متسارع والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق النظام بحق المخالفين.