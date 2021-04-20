شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوجه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي «الضمان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف 1.9 مليار ريال، معونة شهر رمضان المبارك لمستفيدي الضمان الاجتماعي. ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على دعمه السخي وتوجيهه الكريم بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي. وقال الراجحي إن هذه اللفتة الكريمة تؤكد حرص قيادتنا على المواطنين وتلمس حاجاتهم.

