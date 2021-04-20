شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يُعزي رئيس تركمانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان في وفاة والده (رحمه الله).

وقال ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.