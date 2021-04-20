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ولي العهد يُعزي رئيس تركمانستان

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جدة - خالد شويل - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان في وفاة والده (رحمه الله).

وقال ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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