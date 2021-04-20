شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 5 يمنيين سرقوا 9 مركبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (5) أشخاص، (4) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سحب المركبات أثناء توقفها في مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وذلك باستخدام شاحنات نقل وإدخالها أحد المستودعات وتغيير معالمها ومعلوماتها بمركبات أخرى تالفة مطابقة لها في النوع والموديل، وسرقة (15) جهاز تبريد لشاحنات نقل، وعثر بحوزتهم على (9) مركبات مسروقة، إذ قدرت المسروقات بمبلغ (575.000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.