إيقاف لواء متقاعد بالحرس الوطني تواطأ مع شركة نمساوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بيد من حديد ضربت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» على متورطين في قضيا فساد مالي ورشاوى تجاوزت قيمتها 200 مليون ريال، حيث باشرت 11 قضية جنائية خلال الفترة الماضية من بينها قضية لواء متقاعد بوزار ة الحرس الوطني حصل على رشاوى من شركات محلية وشركة نمساوية متعاقدة مع الوزارة. وأكد مصدر مسؤول في الهيئة أن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. أبرز القضايا:

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