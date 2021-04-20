السعودية | السعودية: حدوث تجلط بالتزامن مع لقاح أسترازينيكا نادر جدا

شكرا لقرائتكم السعودية: حدوث تجلط بالتزامن مع لقاح أسترازينيكا نادر جدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، مساء الاثنين، أن حدوث تجلط في الدم بالتزامن مع التطعيم بلقاح "أكسفورد - استرازينيكا" نادر جداً، لذا فإن منافع التطعيم تفوق المخاطر المحتملة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الهيئة مساء الاثنين إلحاقاً للبيان الصادر منها بتاريخ 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 حول "بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا". وقد تابعت الهيئة ملف سلامة لقاحات كورونا المستجد، ومن ضمنها لقاح "أكسفورد – أسترازينيكا".

جرعة من لقاح استرازينيكا في مركز تطعيم في الرياض

وأوضحت الهيئة في البيان الذي نشرته مساء الاثنين أنها "تلقت حتى تاريخ نشر هذا البيان 34 بلاغًا حول أعراض جانبية لجلطات وانخفاض الصفائح الدموية بالتزامن مع استخدام اللقاح "أكسفورد - أسترازينيكا" وقد تمت دارسة هذه البلاغات من جميع جوانبها العلمية والفنية وعرضها على اللجان العلمية المختصة".

وأضافت: "بناءً عليه، تُرجّح الهيئة وجود سبعة حالات تجلط مُحتملة مرتبطة باللقاح وذلك لعدم وجود أسباب أخرى لظهور التجلطات فيها، إلا أنَّه حتى الآن لم يتم تأكيد متلازمة نقص الصفائح والتخثر المناعي المرتبطة بلقاح "أسترازينيكا" في أي من هذه الحالات".

وتابعت: "بناءً على عدد البلاغات المحلية الـمُستلمة، فإنَّ معدل حدوث هذه الأعراض بالتزامن مع إعطاء لقاح "أكسفورد - أسترازينيكا" في المملكة هي نادرة جداً".

ممرضة تحق رجل بجرعة من لقاح استرازينيكا في مركز تطعيم في الرياض

وأكدت الهيئة أنَّه "لا تزال المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح تفوق المخاطر المحتملة حسب المعلومات الطبية المعتمدة للقاح، وأن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة".

وأوصت متلقي اللقاح بضرورة استشارة الطبيب المعالج أو التوجه لأقرب مركز صحي عند ظهور أي من الأعراض التالية واستمرارها لمدة تزيد عن ثلاثة أيام بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد: الدوخة، الصداع الشديد والمستمر، الغثيان أو القيء، اعتلال في الرؤية، ضيق التنفس، ألآم حادة في الصدر أو البطن أو برودة في الأطراف، تورم الساقين، بقع دموية صغيرة تحت الجلد في غير موضع الحقن.