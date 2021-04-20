شكرا لمتابعة خبر عن خطوات حجز موعد للقاح كورونا عبر توكلنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أتاح التطبيق الرسمي المعتمد بالمملكة للحد من انتشار فيروس كورونا " توكلنا"،إمكانية حجز لقاح كورونا.

وأوضح "توكلنا" أنه للاستفادة من الخدمة يجب التأكد من تحديث التطبيق عبر المتاجر المعتمدة.

وفيما يلي خطوات حجز موعد اللقاح عبر "توكلنا":

-التوجه إلى "الخدمات" ثم اختيار "لقاح كورونا".

-تحديد المستفيد سواء المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، ثم اختيار حجز موعد لقاح كورونا.

-الإجابة عن الأسئلة الواردة.

-اختيار مركز التطعيم والوقت

-تأكيد الموعد.