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شكرا لمتابعة خبر عن خطوات حجز موعد للقاح كورونا عبر توكلنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أتاح التطبيق الرسمي المعتمد بالمملكة للحد من انتشار فيروس كورونا " توكلنا"،إمكانية حجز لقاح كورونا.
وأوضح "توكلنا" أنه للاستفادة من الخدمة يجب التأكد من تحديث التطبيق عبر المتاجر المعتمدة.
وفيما يلي خطوات حجز موعد اللقاح عبر "توكلنا":
-التوجه إلى "الخدمات" ثم اختيار "لقاح كورونا".
-تحديد المستفيد سواء المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، ثم اختيار حجز موعد لقاح كورونا.
-الإجابة عن الأسئلة الواردة.
-اختيار مركز التطعيم والوقت
-تأكيد الموعد.