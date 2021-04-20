شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الفقاري يوضح حلول البناء على الأراضي المشبعة بالمياه الجوفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المهندس مساعد الفقاري، الأثنين، عن حلول البناء على الأراضي المشبعة بالمياه الجوفية.

وقال الفقاري خلال برنامج الليوان: "هذه مشاكل المناطق اللي مافيها صرف صحي مثل أراضي بعض الشمال، فهي أراضي صخرية".

وتابع: "الأغلبية يسوون تانك يتجمع فيه المياه، ولا تجد مكانا للتصريف فيه لأن الأرض جبلية فعلى الشخص أن ينتزع المياه ويبني البناء ويعزله ويتأكد أن العزل صحيح حتى لا تدخل بيارة جارك"، وأشار إلى أن تنفيذ شبكات الصرف الصحي سيقضي على هذه المشكلة تماما.

وفي سياق آخر، أجاب الفقاري على سؤال عبد الله المديفر: "تبني بيتك بنفسك أو تشتري جاهز"؟، قائلا: "مسألة الشراء الجاهز خيار جيد لمن ليس لديه وقت أو خلفية عن البناء، لكن حال كان الشخص على معرفة بالأمر فلا توجد مشكلة ببناءه بنفسه"، مؤكدا أن الامر يحتلف من شخص لآخر.