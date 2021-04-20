شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يوجه بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي "الضمان الاجتماعي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بصرف 1.9 مليار ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، على دعمه السخي وتوجيهه الكريم بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأكد الراجحي أن هذه اللفتة الكريمة تؤكد حرص قيادتنا - رعاهم الله - على المواطنين وتلمس حاجاتهم.