شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أعراض ومخاطر الإصابة باضطراب "الهوس اليسير" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، الأعراض التي تدل على إصابة المرء باضطراب "الهوس اليسير".

وذكر، خلال برنامج "نفوس مطمئنة" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أعراض هذا الاضطراب زيادة يسيرة في الكلام.

وأضاف أن الأعراض شملت أيضا زيادة الاختلاط الاجتماعي خاصة إذا كانت الشخصية خجولة، لافتا إلى أن أضرار هذه الاضطراب قد يؤدي إلى مشاكل في الحياة الوظيفية للمرء.

وأكد أن الأضرار تتضمن أيضا حدوث مشاكل زوجية أو قد يتبعها نوبة اكتئاب تدفع المرء إلى تعاطي المخدرات.