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وقع حـادث تصادم عنيف أول أمس (الأحد)، بأحد الطرق في مدينة ينبع البحر، حيث اصطدمت سيارة بأخرى متوقفة وتسببت في انقلابها.
ووثقت كاميرا مراقبة مثبتة أمام أحد المحلات، سيارة تنعطف بسرعة نحو اليسار عند إشارة المرور لتصطدم بقوة بسيارة متوقفة، والتي انقلبت واصطدمت بسيارة أخرى كانت ترجع للخلف.
وكشفت مصادر عن أن الحـادث وقع عند تقاطع إشارة الدلة، وأنه لم يسفر عن وقوع إصابات.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر أدى إلى انقلاب مركبة.. كاميرا مراقبة ترصد حـادث تصادم عنيفاً في أحد طرق ينبع البحر (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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